Balotra: साधु देवेंद्र गिरि हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, कुल्हाड़ी से दोनों पैर काटने वाले कातिल को उम्रकैद

Rajasthan Balotra Monk Murder Case: समदड़ी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित वर्ष 2019 के जघन्य हत्याकांड में करीब सात वर्ष बाद न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है। 'केस ऑफिसर योजना' के तहत की गई प्रभावी पैरवी, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर सेशन न्यायालय बालोतरा ने अभियुक्त ओम गिरि उर्फ ओमप्रकाश को आजीवन कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।