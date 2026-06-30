Rajasthan Monsoon: राजस्थान में जल्द दस्तक देगा मानसून, 4 जुलाई को 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान में मानसून जल्द दस्तक देगा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी भाग में मौसम मुख्यत शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक वर्षा छिपाबड़ौद बारां में दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस संगरिया हनुमानगढ़ में तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस जालोर में दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार आगामी 3-4 दिनों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं सक्रिय होने तथा दक्षिण-पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून प्रवेश करने की प्रबल संभावना है।