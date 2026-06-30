यमुना जल समझौते के बाद जयपुर में सीएम भजनलाल का भव्य स्वागत, बोले-आलू से नहीं, पानी से उगेगा सोना

इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यमुना जल समझौते के लिए प्रदेश की आठ करोड़ जनता की ओर से बधाई देते हुए कहा कि यमुना जल परियोजना के एमओए से 29 जून का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बन गया है। उन्होंने कहा कि इस एमओए के माध्यम से झुंझुनूं, चूरू और सीकर जिलों में यमुना का पानी आएगा, जिससे शेखावटी की धरती सोना उगलेगी। पर्यटन और उद्योगों के बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो आलू से सोना बनाएंगे। लेकिन मैंने शेखावटी के लोगों से कहा था कि हम यह तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यमुना का पानी लेकर आएंगे। जिसके बाद हमारा किसान जरूर सोना पैदा करेगा।