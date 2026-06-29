Yamuna Water Pact : राजस्थान-हरियाणा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा आज का दिन : सीएम भजनलाल

सीएम भजनलाल ने कहाकि प्रधानमंत्री का हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि पानी सिर्फ़ एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और भविष्य की गारंटी है। मैं इसके एक बड़े उदाहरण के तौर पर नर्मदा परियोजना का ज़िक्र करना चाहूंगा। जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राजस्थान की ओर से यमुना के पानी की कोई औपचारिक मांग नहीं की गई थी। हालांकि, उन्होंने राजस्थान की स्थिति को देखते हुए एक परियोजना तैयार की। एक ऐसी स्थिति जिसे गुजरात और हरियाणा दोनों अच्छी तरह समझते थे। साथ ही यह पहचाना कि उस क्षेत्र से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन मुख्य रूप से पानी के संकट के कारण हो रहा था। 2003 में, हमारे बिना मांगे ही, प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बाड़मेर और जालौर ज़िलों के लिए नर्मदा का पानी आवंटित किया था।