Employment News : राजस्थान के 12वीं पास युवाओं को ‘फ्री कोचिंग’, हर महीने 1000 रुपए स्कॉलरशिप भी, जानें काम की ‘स्कीम’

राजस्थान के युवाओं के लिए करियर और रोजगार के मोर्चे पर एक काम की सरकारी स्कीम है। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जयपुर में संचालित नेशनल करियर सर्विस सेंटर (NCSC) ने प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का खाका तैयार किया है।

इस योजना का मुख्य फोकस राजस्थान के उन जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को मुख्यधारा में लाना है, जो आर्थिक तंगहाली के कारण बड़े शहरों की महंगी कोचिंग फीस नहीं भर पाते हैं। योजना के माध्यम से युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ हर महीने वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।