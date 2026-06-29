Employment News : राजस्थान के 12वीं पास युवाओं को ‘फ्री कोचिंग’, हर महीने 1000 रुपए स्कॉलरशिप भी, जानें काम की ‘स्कीम’

Rajasthan Free Coaching Scheme - AI PIC
राजस्थान के युवाओं के लिए करियर और रोजगार के मोर्चे पर एक काम की सरकारी स्कीम है। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जयपुर में संचालित नेशनल करियर सर्विस सेंटर (NCSC) ने प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का खाका तैयार किया है।
इस योजना का मुख्य फोकस राजस्थान के उन जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को मुख्यधारा में लाना है, जो आर्थिक तंगहाली के कारण बड़े शहरों की महंगी कोचिंग फीस नहीं भर पाते हैं। योजना के माध्यम से युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ हर महीने वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।
इस महत्वाकांक्षी सरकारी स्कीम के तहत प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को कई प्रकार के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे सीधे नौकरी पाने के योग्य बन सकें।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी: युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न ग्रुप-सी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा फ्री गाइडेंस दी जाएगी।
एडवांस्ड कंप्यूटर कोर्सेज: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) के माध्यम से छात्रों को 'O' Level सॉफ्टवेयर कोर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस और कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स (CCC) जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी सर्टिफिकेशन कोर्सेज पूरी तरह निःशुल्क करवाए जाएंगे।
नेशनल करियर सर्विस सेंटर (NCSC) जयपुर द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार, इस फ्री कोचिंग और मंथली स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ विधिक और प्रशासनिक योग्यताएं तय की गई हैं।
शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने वाले युवाओं का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
पारिवारिक आय सीमा: इस योजना का लाभ केवल उन छात्र-छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय 3,00,000 रुपये (3 लाख रुपये) या उससे कम है। आय के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
बायोमेट्रिक अटेंडेंस नियम: योजना के तहत मिलने वाली 1000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा जिनकी क्लास में नियमित उपस्थिति 80 प्रतिशत या उससे अधिक दर्ज की जाएगी।
जयपुर के झालाना स्थित रीजनल सेंटर में इस कोचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम को संचालित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, इस सत्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 जुलाई 2026 से विधिवत रूप से जयपुर में प्रारंभ कर दिया जाएगा।
इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक विधिक दस्तावेजों (जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र और 12वीं की अंकतालिका) तथा अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए इस आधिकारिक पते पर सीधे वर्किंग ऑवर्स में संपर्क स्थापित कर सकते हैं: संपर्क सूत्र कार्यालय: नेशनल करियर सर्विस सेंटर (NCSC), ईएसआई (ESI) हॉस्पिटल परिसर, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर, राजस्थान।
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