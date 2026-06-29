जयपुर के चंदवाजी में निर्माणाधीन रिसोर्ट की दीवार गिरी, तीन लोगों की मौत, तीन गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईवे पर ताला मोड़ के समीप द पैलेस अरावली रिसॉर्ट में करीब 100 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा सीवरेज का गड्ढा खोदा गया था। सोमवार को मजदूर इसी गड्ढे को दुरुस्त करने के काम में जुटे थे। बताया जा रहा है कि एक तरफ रिसॉर्ट का निर्माण कार्य चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ खोदी गई मिट्टी का भराई का काम चल रहा था। इसी दारौन अचानक मिट्टी भरभराकर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरी। जब तक मजदूर कुछ समझ पाते, सभी मलबे में दब गए।