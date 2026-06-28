जयपुर में नशे के पैसों के लिए बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

थानाधिकारी प्रकाश विश्नोई ने बताया कि मृतका का छोटा बेटा अनिल बैरवा (27) नशे का आदी है। वह नशे के पैसों के लिए आए दिन घर में विवाद करता था। शनिवार को जब उसके दो बड़े भाई और भाभी मजदूरी पर गए हुए थे, तब घर में अनिल और उसकी मां अकेले थे। अनिल ने मां पन्नी देवी से नशे के लिए रुपयों की मांग की। मां ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे आरोपी तैश में आ गया। उसने गुस्से में मां का सिर जोर से दीवार में दे मारा और फिर चाकू से चेहरे पर ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर फरार हो गया था।