भारत-आयरलैंड मैच पर लगा रहे थे करोड़ों का सट्टा, जयपुर पुलिस ने मारी रेड- तो हुआ ‘सिंडिकेट’ का खुलासा, 5 अरेस्ट

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने प्रताप नगर इलाके से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने रिहायशी सोसाइटी के फ्लैट में चल रहे हाईटेक ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है।वहीं, इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने साफ कर दिया है कि केवल सट्टा लगाने वाले ही नहीं, बल्कि बिना जांच-पड़ताल और पुलिस वेरिफिकेशन के अपराधियों को अपना ठिकाना किराए पर देने वाले मकान और फ्लैट मालिकों को भी अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है।