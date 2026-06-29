राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक भिड़ंत में 3 की मौत, सांवरिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु

राजस्थान के जयपुर-अजमेर हाईवे (NH-48) पर सोमवार सुबह-सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। चित्तौड़गढ़ से जयपुर की ओर आ रही एक प्राइवेट बस को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस के पीछे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर ही चीख-पुकार मच गई। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मोखमपुरा थाना पुलिस और स्थानीय राहगीर तुरंत एक्शन मोड में आए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।