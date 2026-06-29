Rajasthan Transfer: राजस्थान में 10 दिन बाद भी नहीं खुले तबादलों के पत्ते, अब सिर्फ 7 दिन शेष, जानिए क्यों हो रही देरी?

सूत्रों के अनुसार कृषि, नगरीय विकास, राजस्व, पुलिस, पीडब्ल्यूडी सहित कई प्रमुख विभागों में प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है। यहां बड़ी संख्या में तबादले होंगे। ज्यादातर विभागों में नाम जोड़ने-हटाने का क्रम अभी भी जारी है, जिसके चलते सूचियां जारी होने में देरी हो रही है। दूसरी ओर, तबादलों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। मंत्री, विधायक ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों तक कर्मचारियों और उनके परिजन की आवाजाही बढ़ गई है। विभागीय स्तर पर सिफारिशों का दौर चरम पर है।