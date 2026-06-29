गुजरात-महाराष्ट्र में काटी फरारी…भेष बदलकर आता राजस्थान, फिर ANTF ने दिया ऐसा ऑफर; फंस गया ड्रग्स तस्कर जालम सिंह

एएनटीएफ टीम ने बालोतरा से जालोर तक प्राइवेट बसों पर नजर रखते हुए भीनमाल व रानीवाड़ा के बीच कागमाला टोल पर पहुंची व नाका बनाकर मलीनाथ ट्रेवल्स की बस का आने का इंतजार करती रही। कुछ समय बाद मलीनाथ ट्रेवल्स की बस कागमाला टोल पर पहुंची तो टीम ने बस को रुकवाया और बस के अन्दर सवारी सीटों को चैक किया तो अपराधी जालम सिंह के नाम का कोई व्यक्ति बस में नहीं मिला। टीम ने बस के कंडक्टर से सीटों की लिस्ट ली तो सूची में कहीं भी जालम सिंह का नाम नहीं था, लेकिन टीम को पुख्ता सूचना थी व हो ना हो जालम सिंह इसी बस में है। आखिरकार एएनटीएफ की टीम ने आईडी कार्ड की जांच की तो अपराधी जालम सिंह घबरा गया व सारा भेद एएनटीएफ के सामने खोल दिया। अपराधी जालम सिंह ने चैकिंग के दौरान टीम के सदस्यों को पहले अपना नाम जगदीश बताया। आईडी जांच के दौरान जगदीश के पास पहुंची तो पोल खुली। बस से ही जालमसिंह को गिरफ्तार किया।