Rajasthan News : नर्मदा नहर में 21 दिन में मिले 8 शव, याद आया चर्चित खुदकुशी कांड; जब परिवार के 7 लोगों ने दी थी जान

नहर में डूबे व्यक्ति को बचाने के लिए सुरक्षा उपकरणों की जरूरत रहती है, लेकिन प्रशासन के पास कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि वाटर विजन कैमरा, वाटर विजन टॉर्च, लाइफसेविंग जैकेट, फाइबर रस्से, हाईविजन टॉर्च, पानी में जालियां, तलाशी के लिए सिस्टम, प्रशिक्षित गोताखोर, मोटर नाव, वाटर गैज मीटर, एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन आदि की जरूरत रहती है। लेकिन पर्याप्त संसाधनों के अभाव में कई बार प्रशासन व पुलिस को नहर में डूबे लोगों को खोजने में दो दिन से अधिक का समय लग जाता है। नहर के दोनों ओर सड़क बनी होने से लोग शॉर्टकट के चक्कर में नहर मार्ग से सीधे जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहर व सड़क के बीच कोई सुरक्षा दीवार या डिवाइडर नहीं होने से कई बार वाहन नहर में गिर चुके हैं।