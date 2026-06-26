Rajasthan Road: जनता के लिए जल्द खुलेगी 18 KM लंबी फोरलेन सड़क, 53.22 करोड़ रुपए की लागत

फोरलेन सड़क पूरी होने के बाद जालोर और बागरा के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। सड़क चौड़ी होने से यातायात का दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। बता दें कि जालोर-बागरा फोरलेन परियोजना 53.22 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। यह फोरलेन करीब 18 किलोमीटर लंबा होगा। परियोजना के निर्माण के लिए 800 से अधिक पेड़ों की कटाई करनी पड़ी है, जबकि 200 से अधिक बिजली और अन्य उपयोगिता पोल भी शिफ्ट किए गए हैं।