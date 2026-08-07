दिल को छूने वाली कहानी: जन्म के बाद छोड़ दी गईं 4 नवजात बेटियां, जालोर के MCH अस्पताल में मिली नई जिंदगी

जालोर। जन्म के कुछ ही घंटों बाद ही छोड़ दी गईं चार नवजात बेटियों ने आखिरकार जिंदगी की जंग जीत ली। अपूर्ण विकसित अवस्था में मिली इन मासूम बच्चियों को गंभीर हालत में जालोर के एमसीएच अस्पताल की स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। करीब दो माह तक चले गहन उपचार, चिकित्सकों की सतत निगरानी और नर्सिंग स्टाफ की देखभाल के बाद अब चारों बच्चियां पूरी तरह स्वस्थ हैं।