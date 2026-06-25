Rajasthan: व्यापारी ने की आत्महत्या, ASI पर रिश्वत लेने का आरोप, लिखा- मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता

सीओ शिवराज सिंह के अनुसार राजेश गुप्ता करीब दो साल पहले सोनू नाम की महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद महिला ने राजेश के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, जबकि राजेश ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों की जांच पूरी होने के बाद एफआर लगाई जा चुकी है। सीओ ने बताया कि राजेश ने अपनी फेसबुक पोस्ट में तिजारा मंडी से जुड़ी किसी कच्ची पर्ची का भी जिक्र किया था, जिसमें उसने वित्तीय गड़बड़ी होने की बात कही थी।