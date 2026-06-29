Reshu Gupta Case: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची ‘न्याय की गुहार’, रेशु से मिलने जयपुर आएगा ‘प्रतिनिधिमंडल’

जयपुर के जगतपुरा इलाके में मुख्यमंत्री के वीआईपी काफिले के लिए रास्ता साफ कराने के दौरान मोमोज वेंडर रेशु गुप्ता पर खौलता पानी गिरने का मामला सुर्ख़ियों में है। इसी क्रम में अब रेशु के लिए 'न्याय की गुहार' उत्तर प्रदेश में भी पुरज़ोर तरीके से उठने लगी है। यूपी के विभिन्न संगठनों ने योगी आदित्यनाथ सरकार से पीड़ित युवती रेशु गुप्ता की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर मोर्चे खोल दिए हैं। स्थानीय संगठनों ने उनकी सुरक्षा और पुनर्वास की मांग उठाई है। बता दें कि पीड़ित युवती रेशु गुप्ता का मूल निवास उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में है और वह अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी बहन के साथ आजीविका कमाने जयपुर आई थीं।