Jaipur Metro Phase-2 : सबसे पहले टोंक रोड पर दौड़ेगी जयपुर मेट्रो, 4 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास, जानें नए अपडेट

फेज-1 सी : बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर इस परियोजना का शिलान्यास सितंबर 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। 40 माह में यानी जनवरी 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन करीब एक वर्ष तक काम बंद रहने और बाद में डिजाइन व रिव्यू में बदलाव के कारण अब जून 2028 तक परियोजना पूरी होने का दावा किया जा रहा है। इस रूट पर प्रस्तावित रामगंज स्टेशन को बदलकर गलता गेट कर दिया गया है। इस बदलाव को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर काफी विवाद हुआ तथा मामला विधानसभा तक पहुंचा।