Yamuna Water : यमुना जल पर राजस्थान-हरियाणा के बीच बनी सहमति, अमित शाह की मौजूदगी में आज होंगे हस्ताक्षर

Yamuna Water : यमुना जल बंटवारे को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच 1994 के समझौते को लागू करने के विवाद को सुलझाने पर आखिरकार 32 साल बाद सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे लागू करने के मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर हस्ताक्षर करेंगे। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। समझौते के बिन्दुओं पर रविवार को दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच चली मैराथन मीटिंग में सहमति बनी।