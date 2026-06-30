Rajasthan : ‘यमुना जल समझौता हो गया, अब मुख्यमंत्री को माला पहनाने आइए’, राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत को दिया न्योता

Rajasthan Politics : यमुना जल समझौते को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा ने इस समझौते को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत समारोह में शामिल होने का राजेंद्र राठौड़ ने निमंत्रण दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार सुबह जयपुर पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भी अभिनंदन समारोह में आमंत्रित किया गया है। गहलोत ने पहले कहा था कि जिस दिन राजस्थान को यमुना का पानी मिलेगा, वह स्वयं मुख्यमंत्री निवास जाकर मुख्यमंत्री को माला पहनाएंगे। अब वह समय आ गया है। वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी अशोक गहलोत को वादा याद दिलाते हुए एक्स पर लिखा कि इस जनहित के मामले में वे राजनीति से ऊपर उठकर अपनी घोषणा का सम्मान करेंगे।