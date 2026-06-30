जयपुर में दो बेटियों को लेकर फॉर्म पौंड में कूदी मां, तीनों की मौत

फार्म पॉन्ड के पास मौजूद ग्रामीण व परिजन। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खेजरोली कस्बे के लेसवा की ढाणी स्थित एक फार्म पॉन्ड में मां अपनी दो मासूम बेटियों के साथ कूद गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों शव बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए।
गोविंदगढ़ पुलिस को मंगलवार सुबह सूचना मिली कि खेजरोली कस्बे के लेसवा की ढाणी स्थित एक फार्म पॉन्ड में महिला ने अपने बच्चों के साथ फार्म पॉन्ड में कूदकर जान दे दी है। सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को फार्म पॉन्ड से बाहर निकाला।
मृतका की पहचान पूजा यादव निवासी खुरमपुरा, जबकि बेटियों की पहचान चित्रांशी और हर्षिता के रूप में हुई है। गोविंदगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
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