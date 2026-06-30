जयपुर में दो बेटियों को लेकर फॉर्म पौंड में कूदी मां, तीनों की मौत

जयपुर। जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खेजरोली कस्बे के लेसवा की ढाणी स्थित एक फार्म पॉन्ड में मां अपनी दो मासूम बेटियों के साथ कूद गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों शव बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए।