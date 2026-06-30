Jaipur: 26 साल के बेटे का शव देखकर बेहोश हो गई मां, बोली-जन्मदिन मनाने की इच्छा रह गई अधूरी, सड़क हादसे में गई थी जान

Rahul Adiwal Of Jaipur: जयपुर के चांदपोल स्थित बालानंद जी का रास्ता गम में डूबा हुआ था। जैसे ही सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 26 साल के राहुल आदिवाल का शव घर पहुंचा, पूरे मोहल्ले में चीख-पुकार मच गई। मां बेटे के शव से लिपटकर बोल रही थी कि पोते के जन्मदिन मनाने की इच्छा भी अधूरी रह गई। वह बार-बार बेहोश हो रही थीं और पिता अनिल कुमार आदिवाल की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं पत्नी मोनिका बेसुध होकर पति को आखिरी बार निहारती रही।