PM Modi : 4 जुलाई को प्रस्तावित रिफाइनरी उद्घाटन का सीधा प्रसारण देखेगा पूरा राजस्थान, सीएम भजनलाल ने दिए निर्देश

पीएम नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान आने वाले हैं। पीएम मोदी का मिनट-टू-मिनट प्लान अभी सामने नहीं आया है। इस राजस्थान यात्रा के दौरान पीएम मोदी राजस्थान को 4 बड़ी सौगातें दे सकते हैं। सबसे बड़ी सौगात- पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन होगा। पचपदरा रिफाइनरी पर अब तक करीब 79 हजार 459 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले इस रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को तय था। पर 20 अप्रैल रिफाइनरी में अचानक आग लग जाने की वजह से पीएम मोदी का दौरा टाल गया। अब 4 जुलाई को पीएम मोदी राजस्थान सहित देश को यह बड़ा तोहफा देंगे।