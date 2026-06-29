अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका, यौन दुर्व्यहार के लिए चुकाने होने 5 मिलियन डॉलर

जब कैरोल ने ट्रंप पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, उस समय वह एक मैगजीन की लेखिका थीं, 2019 में अपनी किताब के जरिए यह बात सामने आई। हालांकि, ट्रंप ने इसे पूरी तरह झूठा बताया और कहा कि जिस कैरोल ने यह आरोप लगाया है, वह कभी उनकी पसंद नहीं रहीं।