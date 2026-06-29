अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को भारत ने बताया गलत, बोले-‘पाक की यह खुली आक्रामकता है’

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में हुए हमलों को 'कायरतापूर्ण आक्रामकता' और क्रूर कार्रवाई' बताया है। अधिकारियों ने कहा कि इस हमले का जवाब उचित समय पर दिया जाएगा। तालिबान सरकार के उप-प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत के अनुसार, पक्तिया प्रांत के चमकानी जिले में एक मकान पर किए गए हमले में एक बुजुर्ग और एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद जब स्थानीय लोग राहत कार्य के लिए पहुंचे तो उसी इलाके पर दोबारा हमला किया गया, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई और 158 लोग घायल हुए।