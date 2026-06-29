पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकी! भारत ने की FATF में घेरने की तैयारी

पाकिस्तानी सरकार इस समय मुश्किल स्थिति में फंसी हुई है। एक तरफ उसे एफएटीएफ की नज़र से बचना है और दूसरी तरफ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मौहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को नाराज़ भी नहीं किया जा सकता। एक अधिकारी ने इस मामले में कहा कि पाकिस्तान वही गलती कर रहा है जो उसने जमात-उद-दावा के मामले में की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा की फाइनेंशियल विंग है और यह ग्रुप उन मुख्य वजहों में से एक था जिनकी वजह से पाकिस्तान पिछली बार एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' में शामिल हुआ था। ऐसे में अब जमात-उद-दावा पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी हुई है। अधिकारी ने कहा कि भारत ऐसे सभी सबूत इकट्ठा कर रहा है जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े चैनलों पर शेयर किए जा रहे हैं। एफएटीएफ की अगली सुनवाई के दौरान इनका इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जा सकता है।