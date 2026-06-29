29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकी! भारत ने की FATF में घेरने की तैयारी

शोएब अख्तर के भाई के जनाज़े में आतंकियों का खुलेआम दिखना पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सबूत है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को एफएटीएफ में घेरने की तैयारी कर ली है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jun 29, 2026

Terrorists in Pakistan

शोएब अख्तर के भाई के जनाज़े में दिखे आतंकी (Photo - IANS)

आतंकियों के खुलेआम घूमने के कई वीडियो सामने आने के बाद भारत (India) ने एफएटीएफ - फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF - Financial Action Task Force) में पाकिस्तान (Pakistan) को घेरने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान पिछली बार एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' से बाहर निकलने में कामयाब रहा था था, लेकिन आतंकी गतिविधियों के कारण कड़ी निगरानी में है, क्योंकि उसने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने के लिए और कदम उठाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन ऐसा किया नहीं।

शोएब अख्तर के भाई के जनाज़े में दिखे आतंकी

कुछ दिन पहले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) के भाई शाहिद अख्तर के जनाज़े में कई आतंकी दिखे, जिनके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों के खुलेआम घूमने का यह एक बड़ा सबूत है।

मुश्किल में पाकिस्तानी सरकार

पाकिस्तानी सरकार इस समय मुश्किल स्थिति में फंसी हुई है। एक तरफ उसे एफएटीएफ की नज़र से बचना है और दूसरी तरफ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मौहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को नाराज़ भी नहीं किया जा सकता। एक अधिकारी ने इस मामले में कहा कि पाकिस्तान वही गलती कर रहा है जो उसने जमात-उद-दावा के मामले में की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा की फाइनेंशियल विंग है और यह ग्रुप उन मुख्य वजहों में से एक था जिनकी वजह से पाकिस्तान पिछली बार एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' में शामिल हुआ था। ऐसे में अब जमात-उद-दावा पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी हुई है। अधिकारी ने कहा कि भारत ऐसे सभी सबूत इकट्ठा कर रहा है जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े चैनलों पर शेयर किए जा रहे हैं। एफएटीएफ की अगली सुनवाई के दौरान इनका इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जा सकता है।

आतंकी क्यों आ रहे हैं खुलेआम सामने?

इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी के अनुसार पाकिस्तान में आतंकियों के खुलेआम सामने आना एक एजेंडा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित इन आतंकियों को राजनीतिक नेताओं के तौर पर पेश करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस बात पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि ये आतंकी सार्वजनिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में सामने आ रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा और आतंकियों को राजनीतिक नेताओं के तौर पर पेश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

29 Jun 2026 02:08 pm

Published on:

29 Jun 2026 02:07 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकी! भारत ने की FATF में घेरने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होगा भारत, राज्यपाल सैयद अता हसनैन और केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्गेरिटा जाएंगे ईरान

Ayatollah Khamenei Funeral
राष्ट्रीय

‘बचाने पहुंचे लोग भी नहीं बचे’, पाकिस्तान के देर रात अफगानिस्तान पर हमले की पूरी कहानी, 38 नागरिकों की मौत

Afghanistan-Pakistan
विदेश

The H-1B Trap: अमेरिका में नौकरी के नाम पर भारतीय प्रोफेशनल्स के साथ ठगी,बॉडी शॉप’ देसी कंसल्टेंसी फर्म’ कैसे करती हैं शोषण, जानिए

H! B Visa Job Fraud News
राष्ट्रीय

इज़रायल के खिलाफ ईरान की नई कार्रवाई, बढ़ाए साइबर-अटैक्स

Cyberattack
विदेश

ईरान ने बहरीन को दी गंभीर चेतावनी, अगर उकसाया गया तो होगा घातक हमला

Ali Akbar Velayati
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.