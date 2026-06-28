तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, राहत-बचाव अभियान जारी

Tamil Nadu Virudhunagar Firecracker Factory Blast: तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। यह हादसा वेम्बाकोट्टई के पास मूर्तिनाइकेन पट्टी स्थित ‘आरपी’ पटाखा फैक्ट्री में हुआ। इधर धमाके की सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। विरुधुनगर के कलेक्टर एन.ओ. सुखपुत्र ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव अभियान तेजी से चल रहा है।