के.टी. रामाराव का आरोप- कांग्रेस सत्ता में रहते हुए कर रही लूट, बोले- 2028 में KCR की होगी वापसी

KTR ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 6 गारंटी लागू करने का वादा किया था, लेकिन ढाई साल बाद भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 'उन्होंने वादा किया था कि चुने जाने पर वे 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने बटाईदार किसानों और खेतिहर मजदूरों को भी फायदा पहुंचाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि रायतू बंधु योजना कभी बंद नहीं की जाएगी।' KTR ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठे वादों के आधार पर सत्ता में आई।