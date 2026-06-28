के.टी. रामाराव का आरोप- कांग्रेस सत्ता में रहते हुए कर रही लूट, बोले- 2028 में KCR की होगी वापसी

बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (ANI Photo)
BRS Party Comeback 2028: तेलंगाना की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि साल 2028 में के चंद्रशेखर राव (KCR) फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए राज्य के लोगों से किए वादे पूरे करने में नाकाम रही है और अब वह केवल राजनीति कर रही है।
KTR ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 6 गारंटी लागू करने का वादा किया था, लेकिन ढाई साल बाद भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 'उन्होंने वादा किया था कि चुने जाने पर वे 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने बटाईदार किसानों और खेतिहर मजदूरों को भी फायदा पहुंचाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि रायतू बंधु योजना कभी बंद नहीं की जाएगी।' KTR ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठे वादों के आधार पर सत्ता में आई।
केटी रामाराव ने बैठक में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वह सत्ता में रहते हुए लूट की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि साल 2028 में चंद्रशेखर राव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। KTR ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी वादे पूरे करने में विफल रही है और किसानों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठे वादों से सत्ता हासिल की।
रामाराव ने किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि KCR सरकार के समय किसानों को 24 घंटे बिजली मिलती थी और रायथु बंधु योजना का लाभ समय पर दिया जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि अब किसानों को यूरिया की कमी और बिजली कटौती जैसी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है।
KTR ने सिंचाई परियोजनाओं को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पालमुरु-रंगारेड्डी परियोजना को रोकने की कोशिश की गई, जबकि इससे विकाराबाद क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन को सिंचाई सुविधा मिल सकती है।
केटीआर ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष की इस बात की आलोचना की कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भारी कर्ज छोड़ गए थे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 में जब KCR सत्ता में आए थे, तब राज्य पर करीब 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था और सरकार छोड़ने के समय यह 3.52 लाख करोड़ रुपये था। KTR ने दावा किया कि यह पैसा कल्याण योजनाओं, मेडिकल कॉलेज, गुरुकुल स्कूल, पेंशन और किसानों को मुफ्त बिजली देने में इस्तेमाल किया गया।
बैठक के अंत में KTR ने कार्यकर्ताओं से पार्टी सदस्यता अभियान तेज करने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 284 मतदान केंद्रों पर समितियां बनाई गई हैं, जिनमें कुल 2,840 सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि BRS फिर से सत्ता में लौटेगी और कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम करना होगा।
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