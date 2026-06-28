ED अधिकारियों पर हमले के मामले में एक्शन, केरल सरकार बोली- दोषियों को नहीं बख्शेंगे, स्पेशल प्रॉसिक्यूटर होगा नियुक्त

Pinarayi Vijayan ED Raid Kerala Update: केरल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी की ईडी के अधिकारियों पर कथित हमले के मामले नया अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ANI के मुताबिक, सरकार ने विशेष कदम उठाते हुए एक स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का फैसला किया है। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है, जब मामले के एक आरोपी को जमानत मिलने के बाद सरकारी वकील की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। अब सरकार पूरे मामले की दोबारा समीक्षा कर रही है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।