बेअदबी कानून विवाद: 29 जून को अकाल तख्त जाएंगे AAP के सिख विधायक, भगवंत मान देंगे वीडियो विवाद पर जवाब

जब भगवंत मान से पूछा गया कि क्या वह खुद अकाल तख्त के सामने पेश होंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर तलब नहीं किया गया है। वीडियो विवाद पर मान ने कहा कि वह वीडियो अकाल तख्त को भेजेंगे और अपनी तरफ से पूरी जानकारी लिखित रूप में देंगे। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक वीडियो में मौजूद व्यक्ति नहीं हैं। मान का कहना है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उनके चेहरे जैसा दिखने वाला मास्क पहने हुए था।