‘मैं इंग्लैंड की महारानी हूं’, ममता बनर्जी पर बागी विधायकों के एक्शन के बाद महुआ मोइत्रा ने क्यों कह दी ऐसी बात?

महुआ मोइत्रा ने साल 2011 का जिक्र करते हुए कहा कि जब ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थीं, तब उन्होंने नारा दिया था— 'बदला नहीं, बदलाव चाहिए।' लेकिन साल 2021 के बाद से विरोधी ताकतों ने केंद्रीय एजेंसियों (CBI और CID) का दुरुपयोग करके टीएमसी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का कोई हिंदू या मुस्लिम धर्म नहीं होता, बल्कि उसका एकमात्र कर्तव्य 'राजधर्म' का पालन करना होता है।