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‘बंगाल कभी सोने की चिड़िया था’, TMC नेता के घर रेड पर गरजे भाजपा सांसद

BJP MP Jagannath Sarkar: ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल और भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करते थे।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Jun 23, 2026

BJP MP Jagannath Sarkar

बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार

Nadia Zilla Parishad Member Tina Bhowmik Saha Police Raid: पश्चिम बंगाल के नादिया शहर में पुलिस ने टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता के करीबी नादिया जिला परिषद सदस्य टीना भौमिक साहा के आवास पर छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। जगन्नाथ सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल और भारत कभी 'सोने की चिड़िया' हुआ करते थे। बंगाल उस समृद्धि का केंद्र था, लेकिन वह सारा सोना चोरों के हाथों में चला गया है।

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Updated on:

23 Jun 2026 05:54 pm

Published on:

23 Jun 2026 05:52 pm

Hindi News / National News / ‘बंगाल कभी सोने की चिड़िया था’, TMC नेता के घर रेड पर गरजे भाजपा सांसद

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