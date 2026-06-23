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IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला: सरकारी खाते से 60 करोड़ रुपये गायब, CBI ने सीनियर IAS अधिकारी को किया अरेस्ट

IAS Officer Arrested: सीबीआई ने हरियाणा सरकार के खाते से 60 करोड़ रुपये से अधिक की कथित हेराफेरी मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है।

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भारत

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Saurabh Mall

Jun 23, 2026

CBI Raid

IDFC First Bank फ्रॉड केस (AI Image)

Corruption Case Senior IAS Officer: हरियाणा में सरकारी फंड से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया है। उन पर आरोप है कि हरियाणा सरकार के खातों से 60 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की है।

जांच एजेंसी का दावा

जांच एजेंसी का दावा है कि यह रकम IDFC फर्स्ट बैंक में मौजूद सरकारी खातों से निकाली गई थी। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड (HSAMB) के खातों से करोड़ों रुपये का सरकारी फंड गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया।

बता दें पंकज अग्रवाल हरियाणा कैडर के 2000 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह राज्य सरकार के कई अहम विभागों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं।

अपडेट जारी है…

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CBI

Published on:

23 Jun 2026 04:53 pm

Hindi News / National News / IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला: सरकारी खाते से 60 करोड़ रुपये गायब, CBI ने सीनियर IAS अधिकारी को किया अरेस्ट

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