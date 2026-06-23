IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला: सरकारी खाते से 60 करोड़ रुपये गायब, CBI ने सीनियर IAS अधिकारी को किया अरेस्ट

Corruption Case Senior IAS Officer: हरियाणा में सरकारी फंड से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया है। उन पर आरोप है कि हरियाणा सरकार के खातों से 60 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की है।