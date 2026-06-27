मणिक्कम टैगोर बने तमिलनाडु कांग्रेस के नए अध्यक्ष, पुराने प्रेसिडेंट को मलिक्कार्जुन खरगे ने हटाया

तमिलनाडु कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो गया है। कांग्रेस आलाकमान ने शनिवार को मणिक्कम तागोर को तमिलनाडु कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। सीएम विजय की पार्टी टीवीके के साथ राज्य में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस का यह पहला बड़ा फैसला है।