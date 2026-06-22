केरल में शराब के दाम घटाने और माइनिंग को लेकर खड़ा हुआ विवाद, केसी वेणुगोपाल ने अपनी ही सरकार पर दिया बड़ा बयान

वेणुगोपाल ने कहा कि नई यूडीएफ सरकार को जनता की मूल समस्याओं पर ध्यान होगा। साथ ही उन्होंने केरल सरकार के लिए अपनी बात रखी. वेणुगोपाल ने कहा कि अभी केरल में नई सरकार कुछ ही दिनों पहले बानी है, ऐसे में उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जनता की शिकायतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।