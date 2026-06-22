22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केरल में शराब के दाम घटाने और माइनिंग को लेकर खड़ा हुआ विवाद, केसी वेणुगोपाल ने अपनी ही सरकार पर दिया बड़ा बयान

Kerala UDF Government: केरल सरकार द्वारा शराब पर टैक्स कटौती और तटीय क्षेत्रों में रेयर अर्थ माइनिंग के प्रस्ताव पर केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यूडीएफ सरकार को समय देने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jun 22, 2026

Kerala New CM

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और केरल सीएम वीडी सतीशन। (फोटो- IANS)

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल में अपनी ही सरकार से बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने सोमवार को साफ कहा कि केरल सरकार को कम अल्कोहल वाली शराब पर टैक्स घटाने और तटीय इलाकों में रेयर अर्थ माइनिंग के प्रस्ताव को लेकर उठी चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए।

वेणुगोपाल ने कहा कि नई यूडीएफ सरकार को जनता की मूल समस्याओं पर ध्यान होगा। साथ ही उन्होंने केरल सरकार के लिए अपनी बात रखी. वेणुगोपाल ने कहा कि अभी केरल में नई सरकार कुछ ही दिनों पहले बानी है, ऐसे में उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जनता की शिकायतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जनता की चिंताएं पार्टी में चर्चा का विषय

वेणुगोपाल ने आगे कहा कि सरकार अभी हाल में ही सत्ता में आई है। ऐसे में उसे कुछ समय तो देना ही चाहिए। लेकिन साथ ही जो फैसले विवादास्पद बन रहे हैं, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है।

केसी वेणुगोपाल ने जोर देकर कहा कि अगर किसी को सरकार के फैसलों पर आपत्ति है तो वह मुद्दे पार्टी के अंदर ही चर्चा किए जाएंगे। उन्होंने किसी भी तरह की बाहरी आलोचना या विरोध को पार्टी स्तर पर सुलझाने की बात कही।

शराब टैक्स कटौती पर सवाल

केरल सरकार के हालिया फैसले में कम अल्कोहल वाली बीयर और अन्य पेय पदार्थों पर टैक्स घटाने का प्रस्ताव है। इस कदम से शराब सस्ती हो सकती है, जिसको लेकर कई संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता चिंता जता रहे हैं।

विशेषकर युवाओं और महिलाओं में शराब की खपत बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। केरल में पहले से ही शराब से जुड़ी सामाजिक समस्याएं काफी चर्चा में रहती हैं। ऐसे में टैक्स घटाने का फैसला कई लोगों को सही नहीं लग रहा।

वेणुगोपाल ने इन चिंताओं को जायज बताया और सरकार से अपील की कि वह इस मुद्दे पर सभी पक्षों से बात कर कोई संतुलित रास्ता निकाले।

रेयर अर्थ माइनिंग का विवाद

दूसरा बड़ा मुद्दा तटीय क्षेत्रों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन का है। केरल के समुद्री किनारे इलाकों में इन खनिजों की काफी संभावना बताई जाती है, लेकिन स्थानीय लोगों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचने, मछली पालन प्रभावित होने और स्वास्थ्य जोखिम को लेकर गहरी चिंता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि रेयर अर्थ माइनिंग से मिट्टी, पानी और समुद्री जीवन पर असर पड़ सकता है। कई पर्यावरण संगठन पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध कर चुके हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को इन चिंताओं को बिना किसी पक्षपात के देखना चाहिए और स्थानीय लोगों की राय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

UDF सरकार को समय देने की अपील

वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि विपक्ष या अन्य दलों को नई सरकार पर तुरंत हमला बोलने के बजाय उसे काम दिखाने का मौका देना चाहिए।

उन्होंने कहा- कभी-कभी फैसले लेने में समय लगता है। गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और पार्टी की आधिकारिक लाइन तय की जाएगी।

केरल CM पद गंवाने के बाद KC वेणुगोपाल का क्या है आगे का प्लान? कांग्रेस सांसद ने मुलाकात के बाद दिया बड़ा हिंट

ये भी पढ़ें
KC Venugopal News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Published on:

22 Jun 2026 03:54 pm

Hindi News / National News / केरल में शराब के दाम घटाने और माइनिंग को लेकर खड़ा हुआ विवाद, केसी वेणुगोपाल ने अपनी ही सरकार पर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Mayor Crying on Camera: ऑडियो वायरल होने के बाद कैमरे के सामने रो पड़ीं अंबिकापुर मेयर, कहा- मेरे खिलाफ रचा गया षडय़ंत्र

Mayor crying on camera
अंबिकापुर

तृणमूल कांग्रेस पहुंची कोलकाता हाईकोर्ट, पार्टी सांसदों पर अंडें बरसाए जाने के मामले में PIL दर्ज

Egg-Pelting at TMC MLAs
राष्ट्रीय

कुंभ मेले की तर्ज पर गोदावरी पुष्करलु तीर्थ शुरू होगा

Godavari Pushkarlu Tirtha News
राष्ट्रीय

‘सरकार को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को इनाम देना चाहिए’, असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का बयान

Assam News
राष्ट्रीय

भारतीय छात्रों के लिए कनाडा ने खोले दरवाजे, क्रिस्टोफर कूटर बोले- ‘टॉप यूनिवर्सिटी में आवेदन करने का यह सबसे अच्छा समय हैं’

Chris Cooter
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.