बाली ट्रिप से पहले सिया ने गायब किया था केतन का पासपोर्ट? कैब ड्राइवर ने खोले कई राज

कैब चालक वैभव जाधव ने बताया कि 'MH 04 MH 3772' नंबर की कैब सुबह करीब 10 बजे सिया गोयल और उसके भाई साहिल को पुणे से लेने पहुंची थी। हालांकि सिया शुरुआत में गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं थी, जिसको लेकर दोनों भाई-बहन के बीच कहासुनी हुई। बाद में साहिल ने सिया को जबरन गाड़ी में बैठाया। इसके बाद कैब पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) क्षेत्र के रावेत पहुंची, जहां से केतन अग्रवाल को साथ लिया गया और सभी मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए।