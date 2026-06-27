मीडिया के सामने ही भावुक हुए केतन के पिता, आंखों में दिखा दर्द, मां ने लगाई फांसी की गुहार

Ketan Agarwal Parents Reaction: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। शुक्रवार शाम शहर की लोधा बेलमोंडो टाउनशिप में बड़ी संख्या में लोगों ने 'जस्टिस फॉर केतन' की मांग के साथ कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान केतन के माता-पिता ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।