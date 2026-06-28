पार्टी में टूट पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरा, बोले- महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात जा रही सारी कंपनियां, राम मंदिर चंदा चोरी पर भी कसा तंज

Shiv Sena (UBT): शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के धाराशिव में आयोजित जनसभा में केंद्र और राज्य की सत्तारूढ़ व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। हाल ही में पार्टी के छह लोकसभा सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के बाद सार्वजनिक मंच से बोलते हुए उन्होंने राम मंदिर चंदा घोटाले के आरोपों, 'ऑपरेशन टाइगर' और महाराष्ट्र में उद्योगों के पलायन जैसे मुद्दों को उठाया।