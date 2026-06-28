VIP लाउंज में घंटों इंतजार करते रहे नेता प्रतिपक्ष, फिर भी छूट गई फ्लाइट, केरल सरकार ने बैठाई जांच

Pinarayi Vijayan Flight: केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन की नई दिल्ली से केरल जाने वाली फ्लाइट छूटने के मामले में केरल सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जांच में प्रोटोकॉल अधिकारियों की लापरवाही सामने आने के बाद सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब पिनराई विजयन समय से काफी पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वीआईपी लाउंज में इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रोटोकॉल में हुई चूक के कारण उनकी फ्लाइट छूट गई।