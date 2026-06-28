VIP लाउंज में घंटों इंतजार करते रहे नेता प्रतिपक्ष, फिर भी छूट गई फ्लाइट, केरल सरकार ने बैठाई जांच

पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन (फाइल फोटो - आईएएनएस )
Pinarayi Vijayan Flight: केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन की नई दिल्ली से केरल जाने वाली फ्लाइट छूटने के मामले में केरल सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जांच में प्रोटोकॉल अधिकारियों की लापरवाही सामने आने के बाद सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब पिनराई विजयन समय से काफी पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वीआईपी लाउंज में इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रोटोकॉल में हुई चूक के कारण उनकी फ्लाइट छूट गई।
केरल हाउस की अतिरिक्त रेजिडेंट कमिश्नर अश्वती श्रीनिवा ने बताया कि रविवार को इस मामले को लेकर बैठक बुलाई गई जिसमें प्रोटोकॉल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में अधिकारियों की ओर से लापरवाही सामने आई है और उनके खिलाफ तत्काल आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, पिनराई विजयन शनिवार को दोपहर 2:50 बजे नई दिल्ली से कालीकट (करीपुर) जाने वाली फ्लाइट से रवाना होने वाले थे। वह निर्धारित समय से काफी पहले एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वीआईपी लाउंज में इंतजार कर रहे थे। हालांकि, प्रोटोकॉल अधिकारियों की कथित चूक के कारण एयरलाइन को उनकी यात्रा की पुष्टि नहीं मिल सकी और वह फ्लाइट में सवार नहीं हो पाए। फ्लाइट छूटने के बाद उन्हें रात की उड़ान से कन्नूर के लिए रवाना होना पड़ा।
अतिरिक्त रेजिडेंट कमिश्नर अश्वती श्रीनिवा ने बताया कि प्रोटोकॉल टीम ने एयरलाइन को पिनराई विजयन की यात्रा की जानकारी देते हुए ईमेल तो भेज दिया था लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया कि एयरलाइन ने उस ईमेल को स्वीकार किया है या नहीं। उन्होंने कहा, "ईमेल भेजने के बाद उसका फॉलो-अप किया जाना चाहिए था। यही सबसे बड़ी चूक रही।"
अश्वती श्रीनिवा ने बताया कि इस पूरे मामले को एयरलाइन के साथ भी उठाया गया है। सोमवार को इसे एयरलाइन के कॉरपोरेट कार्यालय के समक्ष भी रखा जाएगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संचार प्रक्रिया में कहां चूक हुई।
नई दिल्ली स्थित केरल हाउस की प्रोटोकॉल टीम राज्य के मंत्रियों और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के राष्ट्रीय राजधानी दौरे के दौरान उनकी यात्रा, आधिकारिक कार्यक्रमों और अन्य व्यवस्थाओं का समन्वय करती है। ऐसे में इस मामले में हुई लापरवाही को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।
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