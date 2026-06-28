‘सब जानते हैं, उसे कैसे मारा गया’, भरत तिवारी के पिता ने तोड़ी चुप्पी

Bharat Bhushan Tiwari Encounter Update: बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब इस मामले में उनके पिता काशीनाथ तिवारी ने खुलकर न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया ने देखा कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। परिवार का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गोली मार दी गई। वहीं पुलिस का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में यह घटना हुई। इसी विरोधाभास के बीच अब पूरे मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है।