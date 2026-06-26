केतन हत्याकांड: ‘अग्रवाल परिवार’ सिया को बहुत मानता था, बेटी से उठ गया मां पूजा गोयल का भरोसा

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने कहा कि अगर उनकी बेटी जांच में दोषी पाई जाती है तो उसे भी किसी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि "अगर मेरी बेटी दोषी है, तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक देना चाहिए, जहां से केतन को धक्का दिया गया था।" पूजा गोयल के इस बयान से साफ है कि अब उनका अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं रह गया है।