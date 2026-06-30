तुर्की के F-16 जेट्स ने सोमालिया में अल-शबाब के ठिकानों पर बोला हमला, 35 आतंकी ढेर

इस हमले के बाद गोदे और लोअर शेबेले इलाके में करीब 35 आतंकी मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। हमले के बाद हुई सेकेंडरी ब्लास्ट से साफ हो गया कि वहां हथियार, गोला-बारूद और हमले के लिए तैयार वाहन रखे थे।