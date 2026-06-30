South Korea : सरकार की पहली और दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी हान सेओंग-सूक,जानिए ये कौन हैं

Han Seong Sook Will Become PM South Korea: दक्षिण कोरिया की संसद ने मंगलवार को हान सेओंग-सूक को प्रधानमंत्री नियुक्त करने को मंजूरी दे दी, जिससे दक्षिण कोरियाई इंटरनेट दिग्गज नेवर की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पदोन्नति मिली है। हान राष्ट्रपति ली जे म्युंग के कार्यकाल में लघु व मध्यम उद्यमों के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सरकार की पहली महिला प्रधानमंत्री और दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी, उनसे पहले हान म्योंग-सूक इस पद पर 2006 से 2007 तक रहीं थीं।