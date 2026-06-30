रूस पर यूक्रेन का कहर, राजधानी मॉस्को पर गिराए 419 ड्रोन, इमारत गिरने से भारी तबाही

वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में रूसी हमलों में भी कई लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, तीन बड़े यूक्रेनी शहरों पर हुए हमलों में 10 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। द्निप्रो शहर में मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत और 29 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई। वहीं जापोरिज्जिया में ड्रोन हमले से एक मिनीबस को निशाना बनाया गया, जिसमें तीन लोगों की मौत और आठ लोग घायल हुए, जिसमें एक 7 साल का बच्चा भी शामिल है।