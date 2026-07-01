राम मंदिर ही नहीं अजमेर शरीफ दरगाह में भी हुई है दान चोरी, मौलाना ने वक्फ पर भी लगाया बड़ा आरोप

इधर, राम मंदिर में कथित गबन की जांच भी जारी है। जांच से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, रिकॉर्ड में 79.85 लाख रुपये की चोरी दर्ज की गई है। वहीं जांच के दौरान कुछ लोगों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की भी जानकारी सामने आई है। सार्वजनिक दस्तावेजों के मुताबिक लवकुश, अनुकल्प मिश्रा और राम शंकर यादव उर्फ टीनू यादव का नाम भी जांच में सामने आया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और अंतिम सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।