भारत पर विदेशी कर्ज 72 लाख करोड़ के पार, देश की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा असर?

India Foreign Debt: भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच विदेशी कर्ज को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की नई रिपोर्ट सामने आई है। RBI के मुताबिक मार्च 2026 के अंत तक भारत का कुल विदेशी कर्ज बढ़कर 762.8 अरब डॉलर यानी करीब 72.15 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्ज बढ़ने के पीछे निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही है, हालांकि भारत की आर्थिक स्थिति और विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी मजबूत बना हुआ है।