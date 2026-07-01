KPIT Technologies का शेयर 16% टूटा, Wheels India और Apar Industries समेत इन स्टॉक्स में भी आई भारी गिरावट

केपीआईटी टेक्नोलॉजी मोटर वाहन कंपनियों को एंबेडेड सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग सेवाएं देती है। आज बाजार में इस कंपनी के शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली। इसका शेयर 16.46 फीसदी यानी कि 110.55 रुपये की गिरावट के साथ 561 रुपये पर बंद हुआ। इससे इसका कुल मार्केट कैप घटकर 15,379.86 करोड़ रुपये रह गया। इस शेयर में बिकवाली इतनी हावी थी कि इसने आज कारोबार के दौरान 555.50 रुपये का नया 52 वीक लो बनाया है। बात करें इसके 52 वीक हाई प्राइस की तो यह 1328 रुपये है।