1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

KPIT Technologies का शेयर 16% टूटा, Wheels India और Apar Industries समेत इन स्टॉक्स में भी आई भारी गिरावट

Share Market Fall: एनएसई में 20 रुपये से ऊपर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट केपीआई टेक्नोलॉजी के शेयर में देखने को मिली। इसके अलावा व्हील्स इंडिया, वालचंद नगर जैसी कंपनियों के शेयर भी काफी टूटे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 01, 2026

Nifty Share Fall List

Wheels India के शेयरों में गिरावट आई है। (PC: AI)

Wheels India Share Fall Today: भारतीय शेयर बाजार के दोनों सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। आज के दिन सेंसेक्स 453.97 अंक यानी कि 0.58 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली। निफ्टी-50 ने 140.10 अंकों यानी 0.59 फीसदी की बढ़त बनाई। निफ्टी नेक्स्ट-50 में 471 अंक यानी कि 0.66 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। एनएसई पर आज केपिट टेक्नोलॉजी, व्हील्स इंडिया, वालचंद नगर उद्योग जैसे शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली।

केपीआईटी टेक्नोलॉजी (KPIT Technologies Share)

केपीआईटी टेक्नोलॉजी मोटर वाहन कंपनियों को एंबेडेड सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग सेवाएं देती है। आज बाजार में इस कंपनी के शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली। इसका शेयर 16.46 फीसदी यानी कि 110.55 रुपये की गिरावट के साथ 561 रुपये पर बंद हुआ। इससे इसका कुल मार्केट कैप घटकर 15,379.86 करोड़ रुपये रह गया। इस शेयर में बिकवाली इतनी हावी थी कि इसने आज कारोबार के दौरान 555.50 रुपये का नया 52 वीक लो बनाया है। बात करें इसके 52 वीक हाई प्राइस की तो यह 1328 रुपये है।

व्हील्स इंडिया (Wheels India Share)

टीवीएस समूह की कंपनी व्हील्स इंडिया लिमिटेड वाहनों के लिए स्टील और एल्युमीनियम के पहियों के निर्माण का कार्य करती है। आज इसका शेयर 10.41 फीसदी यानी कि 186.00 रुपये की गिरावट के साथ 1600 रुपये पर बंद हुआ। इससे इसका मार्केट कैप घटकर 3,909.28 करोड़ रुपये रह गया। इससे पहले 30 जून 2026 को इसका शेयर अपने 52 वीक हाई प्राइस 1808 रुपये पर पहुंचा था। वहीं, इसकी 52 वीक लो प्राइस 705.85 रुपये है।

वालचंद नगर उद्योग (Walchand nagar Industries Share)

रक्षा, एयरोस्पेस और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारी उपकरण बनाने वाली कंपनी वालचंद नगर के शेयर में बुधवार को भारी गिरावट दिखी। इसका शेयर 10.65 फीसदी यानी कि 29 रुपये की गिरावट के साथ बंद हुआ। शेयर की इस गिरावट के बाद कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 1,6580.60 करोड़ रुपये रह गया। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 315.80 रुपये है। वहीं 131 रुपये इस शेयर का 52 वीक लो प्राइस है।

नर्मदा एग्रोबेस (Narmada Agrobase Share)

कृषि और पशुपालन से जुड़े प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने वाली नर्मदा एग्रोबेस कंपनी के शेयर में आज 9.40 फीसदी यानी कि 3.77 रुपये की गिरावट दर्ज हुई। इसके एक शेयर की प्राइस 36.32 रुपये पर आ गई। इस गिरावट के बाद कंपनी का कुल मार्केट कैप 137.79 करोड़ रुपये रह गया। 10 जून 2026 को इस शेयर में 45.17 रुपये का 52 वीक हाई प्राइस दर्ज हुआ। वहीं, 17.20 रुपये इस शेयर का 52 वीक लो प्राइस है।

अपार इंडस्ट्रीज (Apar Industries Share)

अपार इंडस्ट्रीड के शेयर में आज 6.94 फीसदी यानी कि 1090 रुपये की गिरावट आई। इस बड़ी गिरावट के बाद शेयर की प्राइस 14,605 रुपये रह गई। कंपनी का कुल मार्केट कैप 58,674.47 करोड़ रुपये रह गया है। कंपनी का शेयर 24 जून को ही 17,157 रुपये के 52 वीक हाई पर पहुंचा था। इसके अलावा कंपनी का 52 वीक लो प्राइस 21 जनवरी 2026 को 6,801 रुपये था।

Top Losers Today: Tech Mahindra, Hcl Tech और Hindalco समेत इन कंपनियों के शेयरों में आई बिकवाली, गिर गई कीमतें

ये भी पढ़ें
Nifty Top Losers Today

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Jul 2026 05:00 pm

Hindi News / Business / KPIT Technologies का शेयर 16% टूटा, Wheels India और Apar Industries समेत इन स्टॉक्स में भी आई भारी गिरावट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Vedanta Oil and Gas, Bharat Seats और Veljan Denison समेत इन शेयरों में आया 20% तक का भारी उछाल

Vedanta Oil and Gas
कारोबार

Reliance Power, Delhivery और Rites समेत इन शेयरों में दिखी 15% तक की तेजी, जानिए बीते 1 और 3 महीने का रिटर्न

Rites Share
कारोबार

Jindal Steel, Tata Capital, Tata Power और DMart के स्टॉक्स में दिखी बिकवाली, जानिए शेयर प्राइस

Nifty Next-50 Today 1st July Top 5 Losers List
कारोबार

Tata Motors, Shree Cement और Varun Beverages के शेयरों में आई आज अच्छी तेजी, जानिए कितने PE पर कर रहे ट्रेड

Shree Cement Share Price
कारोबार

Top Losers Today: Tech Mahindra, Hcl Tech और Hindalco समेत इन कंपनियों के शेयरों में आई बिकवाली, गिर गई कीमतें

Nifty Top Losers Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.