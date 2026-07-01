Jindal Steel, Tata Capital, Tata Power और DMart के स्टॉक्स में दिखी बिकवाली, जानिए शेयर प्राइस

प्राइवेट सेक्टर की बिजली उत्पादक कंपनी टाटा पावर के शेयर में फिलहाल बड़ी गिरावट देखी जा रही है। आज के कारोबारी सत्र में यह शेयर 1.58 फीसदी यानी 6.10 रुपये गिरकर 379.40 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1,21,231.18 करोड़ रुपये रह गया। इससे पहले 27 जनवरी 2026 को कंपनी का शेयर 342.50 रुपये के 52 वीक लो प्राइस पर था। इसके बाद कंपनी में तेजी आई और 28 अप्रैल 2026 को इसका शेयर 464.90 रुपये के 52 वीक हाई प्राइस पर पहुंच गया था।