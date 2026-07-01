Top Losers Today: Tech Mahindra, Hcl Tech और Hindalco समेत इन कंपनियों के शेयरों में आई बिकवाली, गिर गई कीमतें

Nifty-50 Top Losers 1st July 2026: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान Nifty-50 के टॉप-5 लूजर की लिस्ट में टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, डा रेड्डी, हिंडाल्को और सिप्ला शामिल दिखे। वहीं, शेयर बाजार ने आज बढ़त के साथ शुरुआत की। सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर सेंसेक्स 361 अंक और निफ्टी-50 106 अंक की तेजी के साथ कारोबार करता दिखा। सोमवार को फार्मा कंपनी डा रेड्डी का शेयर करीब 5 फीसदी उछला था, लेकिन आज वही शेयर निफ्टी-50 के टॉप लूजर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल है।