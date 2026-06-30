Kratikal Tech IPO: पहले ही दिन पूरा भरा यह आईपीओ, ग्रे मार्केट में दिख रहा 30% का मुनाफा, जानें कैसी है कंपनी की वित्तीय स्थिति

Kratikal Tech IPO Day 1: ग्रे मार्केट में क्रैटिकल टेक के शेयर के लिए प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। 25 जून को 135 रुपये की आईपीओ प्राइस के मुकाबले प्रीमियम 13 रुपये पर था, जो आज मंगलवार को 41 रुपये पर पहुंच गया है। इस तरह यह शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर 30 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। आज इस आईपीओ का पहला दिन है और दोपहर 2 बजे तक यह 1.04 गुना सबस्क्राइब हो चुका था। क्रैटिकल टेक साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में काम करती है और AI व SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर से कंपनियों को साइबर हमलों से बचाती है।