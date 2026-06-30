Adani Ports ने MSC को क्यों बेची Vizhinjam Port में 49% हिस्सेदारी? शेयर में आया उछाल

दरअसल इस डील से अडानी ग्रुप को विंझिंजम पोर्ट का विस्तार करने में मदद मिलेगी। समझौते के तहत MSC की इकाई टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (TIL), अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (AVPPL) में 49 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 539 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगी। AVPPL अभी अडानी पोर्ट्स की 100 फीसदी सब्सिडियरी कंपनी है। अडानी पोर्ट की प्रेस रिलिज के अनुसार, पोर्ट का विस्तार करने में करीब 1.75 बिलियन डॉलर का खर्च होगा, जिसमें से TIL अपनी हिस्सेदारी के रूप में दिसंबर 2028 तक 858 मिलियन डॉलर और निवेश करेगी। यानी पोर्ट के विस्तार में खर्च होने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा MSC की इकाई टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड चुकाएगी।